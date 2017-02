Jubiläums-Schützen: Von Beinlich bis Netzer

Stefan Beinlich erzielte das 35.000 Tor der Bundesliga-Geschichte

Jubiläum der besonderen Art: Der Leverkusener Karim Bellarabi erzielte am 21. Spieltag mit seinem Treffer zum 1:0 in der 23. Minute beim FC Augsburg das 50.000. Tor in der Geschichte der Bundesliga.

Damit zählt der Nationalspieler zu einer Reihe von prominenten Namen, die sich ebenfalls in die Jubiläums-Torschützenliste der höchsten deutschen Spielklasse eintragen konnten.

Die Jubiläumstore der Bundesliga in der Übersicht:

1.000.: Werner Grau (Schalke 04) am 26. September 1964 beim 2:6 gegen Borussia Dortmund (89. Minute)

5.000.: Günter Netzer (Borussia Mönchengladbach) am 18. Januar 1969 beim 4:1 gegen den 1. FC Köln (64.)

10.000.: Hans "Buffy" Ettmayer (VfB Stuttgart) am 26. Januar 1974 beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt (38.)

15.000.: Klaus Fichtel (Schalke 04) am 25. November 1978 beim 5:1 gegen Borussia Dortmund (89.)

20.000.: Kurt Niedermayer (VfB Stuttgart) am 1. Oktober 1983 beim 3:2 gegen den 1. FC Köln (62.)

25.000.: Frank Mill (Borussia Dortmund) am 10. September 1988 beim 3:0 gegen den SV Waldhof Mannheim (82.)

30.000.: Aleksandr Borodyuk (SC Freiburg) am 6. April 1994 beim 2:3 bei Werder Bremen (89.)

35.000.: Stefan Beinlich (Bayer Leverkusen) am 5. Februar 2000 beim 3:0 gegen den MSV Duisburg (58.)

40.000.: Andres D'Alessandro (VfL Wolfsburg) am 20. September 2005 beim 4:2 bei Hannover 96 (33.)

45.000.: Cacau (VfB Stuttgart) am 30. April 2011 beim 2:1 bei 1899 Hoffenheim (63.)

50.000.: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) am 17. Februar 2017 zur 1:0-Führung beim FC Augsburg (23.)