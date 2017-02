DFB-Frauen auch ohne Kemme und Huth

Die DFB-Frauen müssen auf Svenja Huth verzichten

Die deutschen Olympiasiegerinnen müssen beim hochkarätig besetzten SheBelieves Cup in den USA (2. bis 7. März) auch auf Tabea Kemme und Svenja Huth von Bundesliga-Herbstmeister Turbine Potsdam verzichten.

Kemme muss infolge einer Meniskus-OP passen, Svenja Huth leidet ebenfalls an Knieproblemen, die eine Teilnahme am Turnier verhindern. Das gab der Klub am Freitagabend bekannt.

Bundestrainerin Steffi Jones muss bereits ohne Lena Goeßling (OP nach Knochenödem), Simone Laudehr (Syndesmose- und Außenbandriss), Melanie Leupolz und Verena Faißt (beide Trainingsrückstand) auskommen. Wen Jones nachnominiert, ist noch nicht bekannt.

USA, Frankreich und England warten

Rund vier Monate vor der Mission EM-Titelverteidigung in den Niederlanden testet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei der zweiten Auflage des Einladungsturniers wie im Vorjahr gegen Weltmeister USA (2. März/1:00 Uhr MEZ), den Weltranglistendritten Frankreich (4. März/20:15 Uhr) sowie den WM-Dritten England (7. März/22:00 Uhr).

Die Partien finden in Chester/Pennsylvania, Harrison/New York sowie in der Hauptstadt Washington D.C. statt. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland das Turnier als Zweiter hinter dem Gastgeberteam abgeschlossen.