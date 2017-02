Ibišević: "Die Bayern sind auch nur Menschen"

Vedad Ibišević trifft mit Hertha auf die Bayern

Trotz seiner anhaltenden Torflaute von mittlerweile sieben Spielen ohne eigenen Treffer hat sich Berlins Kapitän Vedad Ibišević vor dem Duell mit Branchenprimus FC Bayern München ausgesprochen selbstbewusst gezeigt.

"Es geht immer weiter. Ich bin auf das nächste Tor fokussiert und es wird kommen", zeigte sich der Stürmer, der im Dezember seinen 100. Bundesligatreffer erzielte, in der "Bild" optimistisch. Von der Variante, übergangsweise auf der Ersatzbank Platz zu nehmen, um neue Kräfte und neuen Elan für weitere Tore zu sammeln und den Erfolgsdruck vorübergehend auf andere Spieler zu übertragen, hält der 77-fache bosnische Nationalspieler überhaupt nichts: "Soll ich mich jetzt selbst lieber auf die Bank setzen? Ich gebe immer weiter Gas und versuche das Ding reinzumachen. Es ist aber viel wichtiger, dass wir gewinnen und Punkte holen", stellte Ibišević klar.

Heimspiel gegen Bayern als Saisonhighlight

Der 32-Jährige brennt darauf, seine Tor-Krise ausgerechnet gegen den Rekordmeister und Tabellenführer aus München zu beenden. Das Heimspiel im ausverkauften Olympiastadion ist für den Spielführer der Hertha das Highlight der Saison: "Es ist das Beste, was es gibt. Ich kenne keinen Spieler, bei dem es da nicht kribbelt. Bayern ist immer ein besonderes Spiel. Aber auch besonders schwer. Zwar sagen viele, dass sie diesmal schwächer sind als sonst, aber daran glaube ich nicht."

Trotz der zuletzt mäßigen Bilanz von nur neun Punkten aus sieben Spielen peilt Berlins Stürmer, der in dieser Saison bislang acht Mal traf, etwas Zählbares an. Wenngleich die persönliche Ausbeute von Ibišević gegen den FC Bayern in den letzten Jahren sehr mager ausfiel: "Es ist doch klar, dass wir alles reinhauen werden und was mitnehmen wollen. Ich habe so oft gegen Bayern verloren und bin dennoch immer wieder motiviert, es erneut zu versuchen. Die Bayern sind auch nur Menschen. Allerdings sehr starke."

Letztlich würde Ibišević nur allzu gerne eine Verlängerung seiner Torlos-Serie in Kauf nehmen, wenn Hertha BSC dafür einen Heimsieg gegen die Münchner feiern könnte: "Lieber treff ich nicht gegen Bayern, aber wir holen drei Punkte", so der Ex-Stuttgarter in der "Bild".