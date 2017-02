RB Leipzig plant Ginter-Transfer

Ginter kam 2014 aus Freiburg zum BVB

Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig ist nach Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" an einer Verpflichtung von Weltmeister Matthias Ginter von Vizemeister Borussia Dortmund interessiert.

Demnach soll Leipzig bereits konkret beim BVB angemeldet haben, den 23 Jahre alten Defensivspieler im Sommer verpflichten zu wollen. Angeblich soll Ginter jedoch auch beim AC Mailand auf dem Zettel stehen.

Die "WAZ" spekuliert, dass sich Ginters Position in Dortmund zur neuen Saison durch die Verpflichtung von Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) verschlechtern dürfte. Der türkische Nationalspieler gilt als Wunschspieler von BVB-Trainer Thomas Tuchel. Ginter, der 2014 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt war, kommt zwar regelmäßig zum Einsatz, seinen Stammplatz in Tuchels Team hat er aber noch nicht gefunden. In der aktuellen Saison hat Ginter bei 18 Saisoneinsätzen bereits auf drei verschiedenen Positionen gespielt. Einst wurde er als Backup für Mats Hummels als Innenverteidiger nach Dortmund geholt.

Schon im letzten Sommer war Ginter immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden. Unter anderem galten der Hamburger SV und der VfL Wolfsburg als Interessenten.