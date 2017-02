Stimmen: "Das ist Bayern-Bonus"

Pál Dárdai war über den Last-Second-Gegentreffer alles andere als glücklich

Erleichterte Bayern, wütende Berliner: Nach dem Last-Second-Ausgleich durch Robert Lewandowski beschweren sich die Berliner über einen vermeintlichen Bayern-Bonus. In Dortmund herrscht dagegen eitel Sonnenschein. Die Stimmen:

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0

Thomas Tuchel: "Wir haben es geschafft, konzentriert zu spielen. Wir haben viele Chancen erspielt und wenig zugelassen. Wir sind derzeit sehr fleißig und diszipliniert in der Abwehr."

Marcel Schmelzer zur leeren Südtribüne: "Natürlich war es ein komisches Gefühl. Es war ein bisschen so wie beim Trainingsauftakt im Sommer, wenn nur die Seiten besetzt sind."

Łukasz Piszczek: "Es war wichtig für uns, dass wir heute eine Reaktion gezeigt haben. In Lissabon haben wir viele Chancen liegenlassen. Heute haben wir zum Glück drei Tore gemacht. Das ist super von der Mannschaft."

Valérien Ismaël: "Es war ein mehr als verdienter Sieg für Dortmund. Über 90 Minuten haben wir viel zu wenig nach vorne gemacht, um den BVB in Bedrängnis zu bringen. Nach dem 2:0 war Dortmund befreit und wir sind nicht mehr zurückgekommen. Dieses Spiel müssen wir schnell vergessen."

Maximilian Arnold: "Wir wussten, dass es schwer wird in Dortmund. Das 1:0 fällt ziemlich bitter für uns. Nach dem 2:0 und 3:0 war das Ding dann natürlich durch."

1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 98 2:0

Julian Nagelsmann: "Darmstadt hat es sehr gut gemacht. Sie waren sehr schwer zu bespielen. In der ersten Hälfte können wir in Führung gehen - aber auch Darmstadt. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht."

Sandro Wagner zu seinem Ex-Team: "Sie haben richtig gut gespielt heute und waren einer der stärksten Gegner, die wir hier hatten. Und das nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Ich bin überzeugt, dass sie den Klassenerhalt schaffen werden."

Torsten Frings: "Mit dem Spiel an sich bin ich eigentlich zufrieden. Nur unsere Konter haben wir unsauber zu Ende gespielt. Da war mehr drin. Insgesamt war es ein mutiger Auftritt."

Terence Boyd: "Am Ende haben sie uns halt geknackt. Das ist sehr schade, weil wir uns wieder sehr reingelegt haben und leider nicht belohnt wurden."

Hertha BSC - Bayern München 1:1

Pál Dárdai: "Die Mannschaft hat überragend gespielt. Wir haben genug Möglichkeiten gehabt, das zweite Tor zu machen. Leider gab es sehr viel Nachspielzeit. Ich glaube, das ist Bayern-Bonus. Sorry, da kann jeder beleidigt sein, aber nach fünf Minuten muss das Spiel beendet sein. Das ist kein Pokalspiel, wir spielen keine 120 Minuten."

Sebastian Langkamp: "Ich glaube, dass wir heute das Spiel unseres Lebens gemacht haben und die Bayern am Rande einer Niederlage hatten. Aber es ist wohl ein ungeschriebenes Gesetz, dass man gegen die nicht gewinnen kann."

Carlo Ancelotti: "Wir sind glücklich, denn es war schwierig. Hertha hat eine gute erste Halbzeit gespielt, mit viel Einsatz. Die zweite Halbzeit war anders, wir haben mehr Druck gemacht. Robert Lewandowski ist ein fantastischer Spieler und sehr wichtig für uns."

Thomas Müller: "Wir wollten unbedingt, das hat man das ganze Spiel über gesehen. Hertha hat versucht zu verteidigen und Zeit zu schinden. Das 1:1 kurz vor Schluss fühlt sich gut an, aber eigentlich wollten wir auch gewinnen. Wir haben uns schon sehr gefreut, dass wir den Ausgleich erzwungen haben."

Philipp Lahm: "Wir haben nicht so schlecht gespielt. Phasenweise hat aber der letzte Pass gefehlt. Man sieht einfach, dass die Mannschaft immer bis zum Ende daran glaubt."

FSV Mainz 05 - Werder Bremen 0:2

Martin Schmidt: "Wir waren nicht von Anfang an so bereit, wie wir uns das vorgenommen haben. Ich werde mit meiner Mannschaft auch intern sprechen, ob das an unseren eigenen Fehlern lag. An den Standardsituationen hat man das heute gesehen, dass die Bremer den Sieg mehr wollten."

Stefan Bell: "Es ist ganz normal, dass wir die Saison im Mittelfeld durchziehen. So lange wir den Abstand nach unten konstant halten, können wir auch mit dem einen oder anderen Rückschlag umgehen."

Alexander Nouri: "Das war eine tolle Teamleistung, wir sind heute sehr diszipliniert aufgetreten. Die erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Es ist nicht einfach, hier zu gewinnen. Kompliment an die Mannschaft. Ich weiß, dass das ein kleiner Schritt war und noch viele folgen müssen."

Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 0:2

Niko Kovač: "Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir hatten zu viele leichte Ballverluste, da läuft man der Musik eben hinterher. Das Spiel war nicht nach meinem Geschmack. Aber das passiert, das kommt vor, wir hängen das nicht an die große Glocke. Wir haken das jetzt ab, dann ist Sonntag trainingsfrei und danach werden die Sinne geschärft."

Maik Walpurgis: "Wir wussten um die Schwere der Aufgabe. Wir sind nicht unverdient in Führung gegangen. Auch nach der Halbzeit war das Spiel sehr intensiv. Der gehaltene Elfmeter, der keiner war, war wichtig für uns. Das 2:0 war dann der entscheidende Schritt zum Sieg. Großes Kompliment an die Mannschaft. Sie hat die Mentalität und den Glauben, auch Rückschläge der letzten Wochen wegzustecken. So etwas geht nur mit einer geschlossenen Teamleistung."

Pascal Groß: "Es war ein wichtiger Sieg für uns. Wir sind mitten im Abstiegskampf, aber wir leben. Das sehen die anderen Mannschaften auch. Wir kämpfen Woche für Woche. Heute haben wir uns mit Punkten belohnt, das freut uns."

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:3

Manuel Baum: "Wir haben das 1:3 genau in unserer Drangphase kassiert, sonst wäre vielleicht noch was möglich gewesen. An den ersten beiden Gegentoren waren wir stark beteiligt. Wir wollten nach der Pause mutiger auftreten. Ich war mir sicher, dass noch etwas für uns drin ist. Nach dem 1:3 war es aber vorbei."

Roger Schmidt: "Die ersten beiden Tore waren gut herausgespielt, einmal über die Außenposition und dann über das Zentrum. Nach dem Anschlusstreffer haben wir dann aber wieder in die Spur gefunden und letztlich verdient gewonnen. Havertz hat die Gabe, gute Entscheidungen zu treffen. Deshalb spielt er für uns. Wir wollen ihn aber nicht zu hoch loben. Jetzt freuen wir uns richtig auf Atlético."