Frankfurts Abwehrsorgen wachsen

Vallejo hat sich im Spiel gegen Ingolstadt verletzt

Eintracht-Verteidiger Jesus Vallejo hat sich im Spiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag höchstwahrscheinlich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. "Das hat unser Arzt nach einer ersten Diagnose gesagt", berichtete Trainer Niko Kovač.

Der von Real Madrid ausgeliehene Vallejo war wegen der Blessur kurz vor der Pause ausgewechselt worden. Da kurz zuvor auch Abwehrboss David Abraham nach einer Roten Karte das Feld vorzeitig verlassen musste und gesperrt wird, gehen den Hessen die Innenverteidiger aus.

"Weinen werden wir nicht, wir werden uns etwas ausdenken", sagte Kovač mit Blick auf die nächste Partie am kommenden Samstag bei seinem Ex-Klub Hertha BSC.

Nach einem Spiel Pause wegen einer Oberschenkelverletzung war Abraham im gegen Ingolstadt wieder in die Startelf gerückt. Der erst 20-jährige Spanier Vallejo hat in dieser Saison bislang ganz starke Leistungen gezeigt und ist einer der Erfolgsgaranten der Eintracht. In Berlin ist zudem Frankfurts Defensivspezialist Omar Mascarell wegen der zehnten Gelben Karte gesperrt.