Medien: Liverpool plant Götze-Transfer

Jürgen Klopp strebt angeblich eine Wiedervereinigung mit Mario Götze an

Verletzungen, Nicht-Berücksichtigungen und im besten Fall durchschnittliche Leistungen: Die Rückkehr von Mario Götze zum BVB ist bislang nicht von Erfolg gekrönt. Laut englischen Medien will ausgerechnet Jürgen Klopp seinen ehemaligen Schützling aus der aktuellen Situation befreien.

Wie unter anderem die "Sun" und der "Daily Mirror" berichten, sollen Jürgen Klopp und der FC Liverpool bereits ein Angebot in Höhe von rund 23 Millionen Euro vorbereiten, um Götze nach der Saison 2017/18 an die Anfield Road zu locken. Eine Summe, bei der die Dortmunder angeblich schwach werden würden.

Laut "Sun" wollte der Traditionsklub den deutschen Weltmeister schon im vergangenen Sommer auf die Insel holen. Damals entschied sich Götze jedoch für die Rückkehr nach Dortmund. Rund sieben Monate und nur neun Startelfeinsätze später steht die Zukunft des 24-Jährigen im schwarz-gelben Trikot aber mehr denn je auf wackligen Beinen.

"Wir befinden uns mit einigen Leuten in Gesprächen"

Unter Thomas Tuchel ist das einstige Wunderkind des deutschen Fußballs oft nur Reservist. Die Zahl seiner Kritiker wächst stetig, Götzes Leistungen stagnieren dagegen. Hinzu kommt großes Verletzungspech, das den Regisseur in der laufenden Spielzeit mehrmals ausbremste.

"Wir befinden uns mit einigen Leuten in Gesprächen - Spielern, Agenten und diese ganzen Dinge", deutete Jürgen Klopp bereits an, dass sein Verein in der nächsten Transferperiode aktiv werden wird. Wen er dabei im Auge hat, verriet der Ex-BVB-Trainer jedoch nicht.

Götze selbst ist in den kommenden Tagen einmal mehr zum Zuschauen verdammt. Aufgrund muskulärer Probleme wird er den Dortmundern mindestens zwei Wochen fehlen. Eine Zwangspause, die sein Standing bei Thomas Tuchel erstmal nicht verbessern wird.