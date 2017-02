Inter bestätigt Interesse an Rodríguez

Ricardo Rodríguez steht bei Inter Mailand auf der Wunschliste

Der italienische Traditionsklub Inter Mailand hat das Interesse am Noch-Wolfsburger Ricardo Rodríguez erstmals offiziell bestätigt. Bis zu einem fixen Transfer ist es jedoch noch ein langer Weg.

"Rodríguez ist einer der Spieler, die wir beobachten", bestätigte Inters Sportdirektor Piero Ausilio die Gerüchte über einen möglichen Transfer des Schweizers gegenüber "Mediaset". "Allerdings", relativierte Ausilio, "sind wir noch nicht weit gekommen." Der Verein habe sich schon mit vielen Spielern getroffen und beobachte darüber hinaus noch weitere mögliche Neuzugänge. "Wenn der Moment dann gekommen ist, werden wir sehen, wen wir wirklich verpflichten wollen", sagte der Sportdirektor.

Wohin der Weg von Ricardo Rodríguez letztlich führen wird, ist Stand jetzt immer noch offen. Sein Abschied aus Wolfsburg ist allerdings nur noch eine Frage der Zeit. Der Vertrag des Schweizers bei den Niedersachsen läuft noch bis 2019, eine mögliche Verlängerung hatte der Linksverteidiger bisher stets ausgeschlagen. Selbst in Wolfsburg rechnet man fest mit einem Abgang des 24-Jährigen, der unter anderem schon mit dem FC Chelsea und Olympique Marseille in Verbindung gebracht wurde.

Perišić soll bleiben

Auch zu anderen Personalien bezog der 44-jährige Ausilio Stellung. So sei ein Verkauf des Ex-Dortmunders und Ex-Wolfsburgers Ivan Perišić derzeit kein Thema. "Wir haben nicht die Absicht, Perišić abzugeben. Er scheint sehr glücklich bei uns zu sein. Außerdem wollen wir unsere besten Spieler nicht abgeben. Wir wollen uns ein Inter ohne Perišić nicht vorstellen", erklärte Ausilio.

Ein Spieler, der in naher Zukunft definitiv nicht nach Mailand wechseln wird, ist Marco Verratti. Der Italiener wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Inter in Verbindung gebracht, ein Kauf des Offensivmannes, der aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, liege aber schlicht nicht im Budget der Nerazzurri. "Es wäre sehr kompliziert, Verratti aus Paris zu holen. Er hat so viel Qualität und spielt bei einem Verein, der finanziell gesund und nicht dafür bekannt ist, seine Spieler zu verkaufen", hakte Inters Sportdirektor diesen potenziellen Einkauf ab.