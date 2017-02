Heimsieg! Roma bleibt an Juventus dran

Edin Džeko trifft für AS Roma zum frühen 1:0

AS Rom bleibt in der Serie A erster Verfolger von Rekordmeister Juventus. Am Sonntagabend gewannen die Römer locker gegen Torino FC und ließen damit Napoli nicht passieren.

Ohne Nationalspieler Antonio Rüdiger setzte sich die Roma am 25. Spieltag Torino mit 4:1 (2:0) durch und hat mit 56 Zählern weiter sieben Punkte Rückstand auf den Titelverteidiger an der Spitze (63). Nachdem Napoli mit einem ungefährdeten 3:1-Auswärtssieg bei Chievo Verona zwischenzeitlich an der Roma vorbeigezogen war, haben die Hauptstädter nun wieder zwei Zähler Vorsprung auf die drittplatzierten Neapolitaner.

VINCIAMO NOI! Arriva il triplice fischio!



FORZA GRANDE ROMA!#RomaTorino 4⃣-1⃣ pic.twitter.com/1yj4DONKAZ — AS Roma (@OfficialASRoma) 19. Februar 2017

Auf die Siegerstraße gebracht hat die Roma der frühere Wolfsburger Edin Džeko, der in der 10 Minute für die frühe Führung der Gastgeber sorgte. Wenige Minuten später konnte der Ägypter Mohamed Salah (17.) den Vorsprung ausbauen. Leandro Paredes (65.) legte nach dem Seitenwechsel nach. In der Schlussphase erzielte Maxi Lopez (84.) den Ehrentreffer für die Turiner, bevor Radja Nainggolan (90.+2) in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt sorgte.