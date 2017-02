Salzburgs Junioren wollen für Furore sorgen

Jung und ungestüm: RB Salzburgs U19

RB Salzburg eliminiert Manchester City und spielt gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Viertelfinale der "Königsklasse". Was nach neun versemmelten Qualifikationsanläufen in der Champions League eher ziemlich abstrus klingt, ist in der UEFA Youth League Realität.

Am Dienstag (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) bittet die U19 der Salzburger in Wals-Siezenheim nun PSG zum Tanz - und hat dabei gar keine schlechten Chancen. Gespielt wird nur daheim, ein Retourmatch gibt es nicht.

"Wir haben gegenüber Paris mit unseren technischen und taktischen Fähigkeiten sicher ein Ass im Ärmel und müssen daher so auftreten, wie wir es im Spiel gegen Manchester City gezeigt haben. Was wir dringend verbessern müssen, ist die Chancenverwertung", meinte Nachwuchsleiter Ernst Tanner auf der Vereinshomepage.

Bekannte Namen

Wenn man sich den Kader der zusammengestoppelten Truppe (in Österreich gibt es keine U19-Meisterschaft, nur eine U18) ansieht, dann stechen dem geneigten Interessenten schon diverse Namen etwa aus der Ersten Liga ins Auge.

Angetrieben wird das Team von Top-Talent Xaver Schlager, der bei Liefering und auch schon in der "Ersten" von Salzburg Erfahrung sammeln durfte. Vorne sorgt Mergim Berisha für die nötige Torgefahr. In Österreichs zweithöchster Liga traf der Kosovare in dieser Saison bereits 14 Mal. Aber auch die Namen Luca Meisl, Oliver Filip, Hannes Wolf oder Amadou Haidara stehen schon in sämtlichen Notizbüchern der Scouts.

"Uns ist bewusst, dass die österreichische Bundesliga für die besten unter ihnen irgendwann zu klein wird und unsere 'Stars von morgen' dann ihren weiteren Karriereweg im Ausland machen werden", meinte Tanner.

Auch der Gegner kommt mit vielversprechenden Talenten. Frankreichs U20-Nationalspieler Christopher Nkunku etwa wurde von PSG auch schon in der "richtigen" Champions League eingesetzt. Bisher sind die Franzosen noch ungeschlagen. In der Gruppenphase holte man gegen Arsenal, den FC Basel und Ludogorets 14 von 18 möglichen Punkten.

Für Salzburg könnte der Heimvorteil sprechen. Beim dramatischen 4:3-Erfolg über Manchester City kamen rund 2.000 Zuseher ins Stadion. "Es freut mich zu sehen, dass bei so vielen Menschen der Funke übergesprungen ist und sie die Begeisterung für unseren Nachwuchs teilen", meinte Tanner. Die Begeisterung könnte mit einem Erfolg über PSG noch viel größer werden.

red