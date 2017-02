Nina Burger erzielt zweiten Saisontreffer

Nina Burger ist in Österreichs Frauen-Nationalteam die personifizierte Torgarantie

Nina Burger hat am Sonntag ihren zweiten Saisontreffer in der deutschen Frauen-Bundesliga erzielt. Die ÖFB-Teamstürmerin steuerte bei der 1:4-Auswärtsniederlage des SC Sand beim VfL Wolfsburg zum Frühjahrsauftakt in der 80. Spielminute den Ehrentreffer bei. Nicht zum Einsatz kam Laura Feiersinger, sie musste verletzungsbedingt passen.

Ein doppeltes Erfolgserlebnis gab es für ihre ÖFB-Team-Landsfrau Manuela Zinsberger. Die Torfrau von Bayern München hielt beim 3:2-Erfolg beim SC Freiburg am Samstag in der 75. Minute einen Elfmeter und damit den Sieg fest.

