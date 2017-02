Gladbach-Gegner Florenz verliert

Gerard Deleufou (l.) erzielte den Siegtreffer gegen den AC Florenz

Der AC Florenz, der am vergangenen Donnerstag in der Europa League das Hinspiel bei Borussia Mönchengladbach 1:0 gewonnen hatte, unterlag 1:2 (1:2) beim AC Mailand.

Für Mailand waren Juraj Kucka (17.) und Gerard Deulofeu (31.) erfolgreich. Nikola Kalinić hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die "Fiorentina" getroffen (21.).

Die "Rossineri", vor der Partie nur einen Punkt besser postiert als die Gäste aus Florenz, bestimmten zunächst die Partie, ohne jedoch eine echte Torchance zu kreieren. Schließlich führte eine Standard-Situation zu der Führung: José Sosa flankte den Ball in den Strafraum, wo Juraj Kucka das Leder per Kopf in die Maschen wuchtete (16.).

Beinahe postwendend kamen die Gäste jedoch zum Ausgleich. Mit der ersten nennenswerten Aktion nutzte Nikola Kalinić eine Unachtsamkeit vor dem Mailänder Tor (20.). Bereits unter der Woche bewies der AC Florenz seine Effektivität vor dem Tor.

Letztlich bescherte ein Konter die erneute Führung für die Hausherren. Nach Ballverlust von Borja Valero schwärmten die Mailänder aus. Am Ende setzte Neuzugang Gerard Deleufou den Ball von der Strafraumkante aus ins rechte Toreck (31.).

Florenz empfängt Borussia Mönchengladbach am Donnerstag (21:05 Uhr) zum Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde.