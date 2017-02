Nach Gala: PSG in der Liga nur Remis

Julian Draxler konnte dem Spiel seiner Mannschaft nicht den Stempel aufdrücken

Julian Draxler und Kevin Trapp haben mit Meister Paris Saint-Germain nach der Gala gegen den FC Barcelona in der französischen Meisterschaft zwei wichtige Punkte abgegeben. Gegen den FC Toulouse reichte es nur zu einem 0:0.

C'est fini, score final 0 - 0 entre Paris et Toulouse. #PSGTFC pic.twitter.com/8NVudtt3bQ — PSG Officiel (@PSG_inside) 19. Februar 2017

Damit liegt PSG weiter drei Punkte hinter Spitzenreiter AS Monaco, der sich am Freitag ebenfalls mit einem Unentschieden begnügen musste. Trapp stand erneut über 90 Minuten im Tor, Draxler wurde in der 71. Minute ausgewechselt und durch Javier Pastore ersetzt.

Der Ex-Wolfsburger hatte seinen besten Moment in der 54. Minute, als er einen eleganten Schuss auf das Toulouser Gehäuse abfeuerte. Allerdings konnte Torwart Alban Lafont die Aktion mit einer Parade entschärfen.

Die Hauptstädter rannten bis zum Schlusspfiff vergeblich auf das Gäste-Tor an. Selbst die sechs Minuten Nachspielzeit konnte PSG nicht zu seinen Gunsten nutzen.