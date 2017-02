Bender: "Laufen unseren Ansprüchen hinterher"

Lars Bender vermisst noch die Konstanz im Spiel seiner Leverkusener

Mannschaftskapitän Lars Bender hat analysiert, warum es in dieser Saison beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen bisher nicht zu nachhaltig konstanten Leistungen reichte.

Im "kicker" verwies der 19-fache Nationalspieler vor allem auf die Unerfahrenheit im Team, welche sich in einigen Partien in dieser Spielzeit bereits zuungunsten der Werkself bemerkbar machte: "Wir haben viele junge Spieler, die in der vergangenen Saison eine überragende Runde gespielt haben. Bei denen aber wird jetzt vergessen, dass sie eben noch blutjung sind und natürlich auch mal Durchhänger haben. Wir haben diese Leistungsdellen, auch die der erfahreneren Spieler, nicht so gut aufgefangen und nie richtig Ruhe reingekriegt."

In der Tat fehlt es den Leverkusenern in der laufenden Bundesligasaison an Kontinuität im eigenen Spiel. Zuletzt sprachen die Leistungen beim 3:1 in Augsburg und beim 3:0 gegen Frankfurt wieder für die Bayer-Elf. Doch gehörten auch schon Aussetzer wie die Niederlagen gegen die Krisen-Klubs Hamburger SV, FC Ingolstadt oder Werder Bremen zur Leverkusener Achterbahnsaison.

Bender freut sich auf Atlético Madrid

Der gegenwärtig achte Tabellenplatz genüge der großen Erwartungshaltung des Champions-League-Teilnehmers noch lange nicht, wie Lars Bender bestätigte: "Wir laufen unseren Ansprüchen hinterher. Der Sieg gegen Frankfurt und jetzt der gegen Augsburg geben uns mal wieder ein wenig Selbstvertrauen. Das ist schwer zu bekommen, wenn man mal gewinnt und dann gleich wieder verliert. Ich hoffe, dass das jetzt der Wendepunkt war."

Besonders groß ist beim 27-Jährigen die Vorfreude vor dem Duell mit dem spanischen Top-Team Atlético Madrid in der europäischen Königsklasse (Dienstag ab 20:45 Uhr): "Wieder in Madrid zu spielen, in dieser Atmosphäre, ist gigantisch. Ein attraktives Los. Wir haben eine große Chance, ein gutes Ergebnis einzufahren. Immer wenn wir an diese absolute Leistungsgrenze gehen, sind wir in der Lage, so eine Mannschaft zu packen."

Zuletzt traf Bayer Leverkusen vor zwei Jahren ebenfalls im Achtelfinale der Champions League auf den spanischen Tabellenvierten. Damals setzten sich die Spanier nach einem 3:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Rheinländer durch.