Frankfurt heiß auf Rumänen-Knipser

Florin Andone läuft derzeit für Deportivo La Coruña auf

Eintracht Frankfurt winkt in dieser Saison zum ersten Mal nach vier Jahren die Qualifikation für die Europa League. Daher ist es für die Hessen an der Zeit, sich rechtzeitig um potenzielle Verstärkungen zu bemühen.

So soll der Tabellenfünfte der Bundesliga laut italienischen Medienberichten am rumänischen Stürmer Florin Andone von Deportivo La Coruña interessiert sein. In der Sturmspitze fehlt es den Frankfurtern in dieser Spielzeit noch an einem treffsicheren klassischen Mittelstürmer. Alexander Meier genießt bei der Eintracht in Fan-Kreisen zwar weiterhin den Status des "Fußballgotts" und eiskalten Torjägers, doch kam auch der Routinier in 2016/2017 erst auf fünf Saisontore. Dennoch ist der damit zahlenmäßig der beste Torschütze für seine Farben.

Neue Offensivpower könnte da mit Florin Andone aus der Primera División in die Bundesliga zur SGE kommen. Der 23-Jährige spielt seit dem Sommer 2016 für Deportivo La Coruña und traf in 22 La-Liga-Einsätzen bisher sieben Mal. In Spanien galt der 13-fache Nationalspieler vor dieser Saison als heiß begehrt, nachdem er zuvor für Córdoba CF in der Segunda División (zweithöchste Spielklasse Spaniens) mit 21 Treffern nur knapp an der Torjägerkanone vorbeischrappte.

Zum Problem für Frankfurt könnte die lange Vertragslaufzeit von Andone bei seinem derzeitigen Klub werden. Der Offensivmann steht in La Coruña noch bis 2021 unter Vertrag. Eine mögliche Ablösesumme wird auf bis zu zehn Millionen Euro taxiert.