Medien: Klopp will Bayern-Mitarbeiter abwerben

Andreas Schlumberger (r.) ist heiß begehrt beim FC Liverpool

Wildern Jürgen Klopp und sein FC Liverpool in Bayern Münchens Trainerstab? Laut Informationen der "Bild" will der frühere BVB-Trainer den Münchner Fitnesscoach Dr. Andreas Schlumberger loseisen.

Der 50-Jährige, der beim FCB noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, arbeitete mit Klopp bereits in Dortmund zusammen, leitete damals die Reha-Abteilung der Schwarzgelben. 2015 zog es ihn zu den Bayern, dort arbeitet er im Bereich "Gesundheit und Wissen". Nun will Klopp offenbar auch in der Premier League von Schlumbergers Know-How profitieren.

Der alte Bekannte wäre nicht das erste Mitglied des Teams hinter dem Team, das den Weg von München nach Liverpool geht: Auch Fitness-Experte Andreas Kornmayer und Ernährungsberaterin Mona Nemmer wechselten unlängst auf Klopps Betreiben hin nach Liverpool.

Ob Englands Tabellenfünfter bei Schlumberger aber ebenfalls Glück hat, scheint unwahrscheinlich: Wie die "Bild" weiter berichtet, tendiert der umworbene Sportwissenschaftler zu einem Verbleib beim deutschen Rekordmeister.