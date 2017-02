SVW-Pechvogel Delaney: "Nehme Schmerzmittel"

Werder-Neuzugang Thomas Delaney mit blauem Auge aus der Partie gegen Mainz

Für Werder-Winter-Neuzugang Thomas Delaney endete das Spiel in Mainz mit gemischten Gefühlen. Bremen hatte die Partie gegen die Rheinland-Pfälzer zwar gewonnen und der Däne ein Tor per wunderschönem Freistoß dazu beigetragen, doch nach einem Zusammenprall war der 25-Jährige ausgewechselt worden und musste zur Behandlung ins Krankenhaus vor Ort.

Dort wurde eine Gehirnerschütterung sowie eine Mittelgesichtsfraktur im Jochbein und Orbitaboden festgestellt. Gut möglich, dass der Hoffnungsträger des Weser-Klubs länger ausfällt. Delaneys Aussagen jedenfalls machen den Bremer Fans kaum Mut. "Ich kann gar nicht sagen, wie es mir geht. Ich nehme seitdem nur Schmerzmittel", erklärte er gegenüber der "Bild".

"Eine solche Verletzung hatte ich bislang noch nicht. Ob und wie lange ich ausfalle, kann ich überhaupt nicht sagen." Nach seiner Rückkehr aus Mainz möchte der Mittelfeldspieler, den ein blaues Auge ziert, sich erst mit den Ärzten in Bremen unterhalten. Dann soll es weitere Erkenntnisse geben. Eines steht jedenfalls schon fest: Delaney wird in den nächsten Wochen mit Maske trainieren.

Die Erinnerungen an den Tag des 2:0-Sieges gegen den FSV sind beim Werder-Profi nur noch verschwommenen vorhanden. "Ich weiß nichts mehr", gab der Däne zu und fügte an: "Nur an mein Tor kann ich mich Gott sei Dank noch erinnern..."

Für die Hanseaten würde ein Ausfall des neuen Mannes einen herben Rückschlag im Abstiegskampf bedeuten. Der 25-Jährige hatte sich nach seinem Wechsel an die Weser mit starken Leistungen sofort ins Team gespielt. Erschwerend kommt hinzu, dass am Freitag gegen den VfL Wolfsburg auch Kapitän Clemens Fritz aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt ist und damit für Trainer Alexander Nouri eine weitere Option auf der Sechsers-Position nicht zur Verfügung steht.