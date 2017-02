Watzke: Offensiv "tendenziell zu viele Spieler"

Hans-Joachim Watzke wünscht sich einen "Mentalitätsspieler" für den BVB

Dritter in der Liga und im Pokal und der Champions League noch im Rennen. Das "Umbruchjahr" des BVB liest sich auf dem ersten Blick gar nicht so schlecht, dennoch gibt es auch Misstöne. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte sich nun zur Sperrung der Südtribüne, Coach Thomas Tuchel und geplanten Veränderungen im Kader.

"Es wird sicher nicht so viele Transfer-Aktivitäten wie im letzten Jahr geben", so BVB-Boss Watzke gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Ziel sei es, den Kader "noch einen Tick schlagkräftiger" zu machen und vielleicht einen "Mentalitätsspieler" zu holen. Ob der besagte Tick Schlagkraft durch die Verpflichtung des Gladbachers Mo Dahoud hinzugefügt werden soll, ließ Watzke allerdings offen. Man äußere sich schließlich grundsätzlich nicht zu Gerüchten.

Auf der Gegenseite stellte das BVB-Urgestein jedoch klar, dass auch Abgänge keinesfalls ausgeschlossen sind. "Speziell im Offensivbereich haben wir tendenziell zu viele Spieler. Dort kann etwas passieren. Wir haben in diesem Umbruchjahr gesehen, wer uns bereits weiterhelfen kann und wer aktuell noch nicht."

Watzke: "Die öffentliche Meinung hätte uns vernichtet"

Des Weiteren bezog Watzke zur Sperrung der Südtribüne beim letzten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg Stellung: "Wir haben lange über das Urteil diskutiert und hatten das Gefühl, es hier mit einer sehr harten Kollektivstrafe zu tun zu haben", so der 57-Jährige. Der Ausschluss von mehr als 24.000 "komplett Unbeteiligter" sei schon ein "krasses Urteil", dem Verein sei jedoch auch klar gewesen, dass ein Vorgehen gegen die Strafe "verheerend angekommen" wäre: "Wir hatten keine Alternative, die öffentliche Meinung hätte uns vernichtet."

Gespräche über eine Zusammenarbeit mit Borussen-Coach Thomas Tuchel über den Sommer 2018 hinaus stehen laut Watzke erst nach der Saison auf dem Plan. Tuchel sei ohne Frage ein "außergewöhnlich guter Trainer", man müsse jedoch schauen, ob man auch in der strategischen Ausrichtung des Klubs einer Meinung sei, so Watzke, der darauf verwies, dass Tuchel selbst ebenfalls darum bat, dass man sich erst am Saisonende zusammensetze. "Es wird in dieser Zeit Gespräche geben. Ganz unaufgeregt."