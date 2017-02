Baggert der BVB auch an RB-Ass Keïta?

RB-Mittelfeldmann Naby Keïta (l.) wird vom BVB gejagt

Neun Scorerpunkte in 19 Bundesliga-Spielen sind ein ganz schönes Pfund! Kein Wunder also, dass RB Leipzigs Mittelfeldmann Naby Keïta in den Fokus einiger Top-Klubs geraten ist.

Laut Informationen der "Bild" soll der Nationalspieler Guineas auch bei Borussia Dortmund hoch im Kurs stehen. Der BVB möchte sich für die kommende Saison mit Hilfe von Keïta in der Zentrale besser aufstellen.

Doch RB muss sich vermutlich keine Sorgen machen, dass der 22-Jährige auf eine mögliche Offerte der Schwarzgelben eingehen könnte. Einerseits hat er beim Aufsteiger noch einen Vertrag bis 2020. Andererseits verdeutlichte Keïta schon mehrfach, dass Leipzig auch in Zukunft seine Heimat bleiben soll.

"Ich fühle mich in dieser Stadt und bei diesem Verein einfach sehr wohl. Ich fühle mich geliebt", sagte er in einem Interview bei "laola1.at".

Außerdem soll der Shooting-Star kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. Sein aktuelles Gehalt von rund 2,7 Millionen Euro könnte dabei kräftig erhöht werden, wie es schon bei Emil Forsberg der Fall war. Für den Schweden wurde kürzlich sogar die selbstauferlegte Gehaltsobergrenze von RB nach oben verschoben.

Auch aus sportlicher Sicht hat Keïta nach aktuellen Maßstäben die deutlich bessere Perspektive in Leipzig. Der Aufsteiger steht auf Tabellenplatz zwei, hat die Qualifikation zur Champions League so gut wie in der Tasche. Der BVB hingegen steht mit acht Punkten Abstand hinter den Sachsen.