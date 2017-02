VfB-Torwart-Juwel vor Wechsel zu RB Leipzig

Philipp Köhn steht vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig

RB Leipzig bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Europapokalsaison - und darüber hinaus. Laut "Bild" steht ein Neuzugang für den Sommer bereits fest: Vom VfB Stuttgart wechselt das 18 Jahre alte Torwart-Juwel Philipp Köhn zu den Sachsen.

Köhn, der von Experten bereits mit Leverkusens Nationalkeeper Bernd Leno verglichen wird, wird sein "Riesen-Potenzial" (O-Ton VfB-Keeper Mitch Langerak) also zukünftig wohl in der Red Bull Arena entfalten. Der Youngster kommt zum Nulltarif nach Leipzig, sein Vertrag in Stuttgart läuft im Sommer aus.

Ein Versuch der neuen VfB-Verantwortlichen um Sportvorstand Jan Schindelmeiser und Nachwuchsleiter Marc Kienle, Köhn längerfristig an den Klub zu binden, verpuffte unlängst. "Wir haben uns in mehreren Gesprächen um den Spieler bemüht. Wir hatten aber den Eindruck, dass er sich schon vor unserer Zeit zu einem Wechsel entschieden hat", erklärte Kienle gegenüber der "Bild".

Stuttgart selbst warb Köhn 2013 von Schalke 04 ab. Fürsprecher für den Teenager in Stuttgart war damals Ex-Torwart-Koordinator Eberhard Trautner, der seit dem vergangenen Sommer bei RB Leipzig arbeitet.

Dass er seinen Schützling damals direkt mit zum Aufsteiger nahm, verhinderte ein Veto der VfB-Führung. Aufgrund der Vertragssituation des U19-Nationaltorwarts sind den Schwaben aber nun die Hände gebunden.

Köhn absolvierte für die Stuttgarter A-Junioren in der laufenden Saison elf Partien in der Bundesliga Süd/Südwest. In den Kader des Profiteams schaffte es der 1,91-Meter-Mann bisher noch nicht.