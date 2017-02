Renato Sanches: "Es ist nicht einfach hier"

Renato Sanches erwischte bei den Bayern einen schwierigen Start

Bayern-Neuzugang Renato Sanches hat über seinen schwierigen Start in München gesprochen. "Es ist nicht einfach hier. In ein neues Land zu gehen, war ein heftiger Wechsel für mich", sagte der Portugiese gegenüber "Sport TV+".

Auch die Sprachbarriere spiele eine Rolle. "Englisch spreche ich nicht so gut und Deutsch noch weniger. Das erste, was ich hier gelernt habe, war 'Danke' und 'Guten Morgen'", so der 19-Jährige.

Der Abschied von seinem Ex-Klub Benfica sei ihm zudem nicht leicht gefallen. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal geweint habe. Aber klar, es war schwierig, weil ich dort Freundschaften geschlossen hatte. Benfica zu verlassen hat mich nicht traurig gestimmt", sagte Sanches: "Ich habe getan, was ich tun musste."

Über den Zusammenhalt in seiner neuen Mannschaft und die Teamkollegen wusste der Youngster nur Gutes zu berichten: "Die Leute denken, dass wir eine Mannschaft voller Stars sind, in Wahrheit sind wir aber alle ziemlich entspannt. Ich bin sehr gut aufgenommen worden." Die meiste Zeit verbringe er mit den portugiesisch sprechenden Mitspielern, "aber ich spreche auch sehr viel mit Alaba und Ribéry. Sie haben mir sehr geholfen", sagte Sanches.

Der Europameister wechselte vor der Saison für 35 Millionen Euro aus Lissabon zu den Bayern. Beim deutschen Rekordmeister konnte der Mittelfeldakteur bislang aber nicht überzeugen. Erst 17 Pflichtspiele absolvierte er für den FCB, davon nur sieben von Beginn an. Eine Torbeteiligung gelang Sanches im Münchner Dress noch nicht.