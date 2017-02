Sutton-"Bröckerl" speist während Cup-Spiel

Zum Einsatz kam Wayne Shaw vielleicht auch wegen seiner rund 130 Kilogramm nicht, trotzdem stand der Ersatzkeeper des Fünftligisten Sutton United am Montagabend im Achtelfinale des FA Cups bei der 0:2-Heimniederlage gegen Arsenal mit einem Imbiss während der Partie im Blickpunkt.

In der 82. Minute bekam das Torhüter-"Bröckerl" offenbar großen Hunger. So wurde spontan vor der Ersatzbank stehend mit gierigen Bissen die traditionelle englische Pie-Variante verspeist. Schon zuvor hatte Shaw in der Pause die Stadionkantine aufgesucht.

Sutton-Coach Paul Doswell war hinterher nicht sonderlich begeistert: "Ich denke nicht, dass es das beste Licht auf uns geworfen hat." Womöglich war es aber auch eine PR-Aktion von Shaw. Bei englischen Buchmachern konnten Wetten platziert werden, ob der 45-Jährige während des Spiels etwas isst.

