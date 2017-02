Demirbay schwärmt von Nagelsmann

Kerem Demirbay hat in Hoffenheim den Durchbruch in der Bundesliga geschafft

Leistungsträger Kerem Demirbay ist weiterhin vollkommen überzeugt von seiner Rolle beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Der Mittelfeldmann fand außerdem große Worte für seinen Trainer Julian Nagelsmann.

Gegenüber "spox.de" meinte der 23-jährige Angreifer über seinen Chefcoach: "In erster Linie hat er ein unglaubliches Fachwissen. Das sieht man an dem neuen System, das richtig gut zu uns passt. Und wenn wir die fachliche Ebene mal außen vor lassen, ist er einfach menschlich ein toller Typ. Das tut uns Spielern und auch dem Rest im Verein momentan unglaublich gut." Unter Julian Nagelsmann spielt die TSG die bisher zweiterfolgreichste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte und will zum ersten Mal in den Europapokal einziehen.

Vor allem die abwechslungsreiche Trainingsgestaltung gefällt dem gebürtigen Hertener: "Er findet im Training die perfekte Mischung aus harter Arbeit und Spaß. Seine Art und sein Umgang mit den Spielern sind der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin froh, dass ich unter diesem Trainer arbeiten kann."

Deutschland oder Türkei? Demirbay lässt sich Optionen offen

Unter Julian Nagelsmann ist Kerem Demirbay in dieser Saison zum Führungsspieler gereift. Er stand bei 16 der 21 Bundesligaspiele auf dem Rasen, traf unter anderem am zehnten Spieltag beim 1:1 gegen Rekordmeister Bayern München. Das wahrscheinlich bald konkret werdende Thema Nationalmannschaft weist der Deutsch-Türke, der für beide Länder international spielen könnte, noch von sich: "Das ist noch komplett offen. Ich lasse dieses Thema ganz langsam auf mich zukommen. Wenn der Zeitpunkt kommt und ich mich entschieden habe, werden das alle frühzeitig erfahren. Jetzt macht es noch wenig Sinn, darüber zu sprechen."

Der 23 Jahre alte Demirbay blickt schon auf eine stolze Vereinsvita zurück. In seiner Jugend durchlief er verschiedene Jugendstationen sowohl für den FC Schalke 04 als auch für Borussia Dortmund. Zu seinen Profistationen zählten in den letzten Jahren außerdem der Hamburger SV, der 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf. Während Demirbay in seiner Zeit beim HSV der Durchbruch in der Bundesliga verwehrt blieb, gehört er in Hoffenheim längst zum Stammpersonal.