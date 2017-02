Matthäus zu Götze: "...dann muss er nach China"

Lothar Matthäus befürchtet einen weiteren Götze-Wechsel im Sommer

DFB-Ehrenspielführer Lothar Matthäus sorgt sich um die sportliche Zukunft von Mario Götze. Der heutige Trainer und TV-Experte fordert ein Umdenken vom BVB-Spieler ein.

Gegenüber der "Sport Bild" meinte Matthäus in Bezug auf Götze: "Er muss sich ändern, das ist offensichtlich. Ihm fehlt die Geschwindigkeit, die im heutigen Fußball das A und O ist." Für den Weltmeister-Kapitän von 1990 steht fest, dass ein erneuter Vereinswechsel am Ende dieser Saison nicht unbedingt ratsam für das einstige Supertalent Götze wäre, trotz weniger Einsatzminuten in der aktuellen Spielzeit: "Erst weg aus München, dann im nächsten Jahr weg aus Dortmund? Das kann doch nicht die Lösung sein", sagte Matthäus.

Mario Götze hatte erst im letzten Sommer den Schritt zurück zu Borussia Dortmund gewagt, nachdem er im Sommer 2013 für 37 Millionen Euro zum FC Bayern München gegangen war. Schon beim Rekordmeister hatte der heute 24-jährige zum Ende seines Engagement keinen leichten Stand und fand sich oftmals nur auf der Reservebank wieder.

Für Lothar Matthäus steht indes fest: "Wenn es Götze bei Dortmund nicht packt, muss er nach China gehen. Denn Götze will sicher nicht weniger Geld verdienen." Spitzenvereine aus dem europäischen Ausland haben den Weltmeister von 2014 wohl nicht mehr auf der Wunschliste stehen, ebenso käme laut Matthäus auch ein Verkauf zu einem Bundesliga-Konkurrenten nicht infrage.

China-Wechsel "wäre ein Armutszeugnis"

Was der ehemalige Starspieler von Bayern München oder Inter Mailand von einem etwaigen Wechsel Götzes nach China halten würde, schickte er auch gleich mit hinterher: "Das wäre für einen 24-Jährigen ein Armutszeugnis."

In dieser Saison wird Offensiv-Allrounder Mario Götze den großen Ansprüchen seit seiner Rückkehr zu den Schwarz-Gelben noch bei weitem nicht gerecht. In der Bundesliga stand er nach 21 Spieltagen erst neunmal in der Startelf, brachte es bisher erst auf ein Saisontor. Zuletzt fiel der Nationalspieler immer wieder wegen kleinerer Verletzungen aus und spielte seit dem keine Rolle mehr bei Trainer Thomas Tuchel.