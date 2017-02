Torjäger Modeste zurück im Training

Kölns Stürmer Anthony Modeste fiel gegen Schalke unglücklich auf die Schulter

Dem Einsatz von Kölns Profi Anthony Modeste am Samstag bei RB Leipzig (15:30 Uhr) steht nichts im Weg. Der Torjäger bestritt das Training mit dem Bundesligateam von Chefcoach Peter Stöger ohne Einschränkungen.

Gute Nachricht bei @AModeste15 nach MRT: Linke Schulter "nur" geprellt. Deutlich weniger Schmerzen als gestern. #effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) 20. Februar 2017

Der 28 Jahre alte Franzose hatte sich beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 in der Anfangsphase eine Schulterprellung zugezogen. Ihm war dabei trotz der Blessur kurz vor der Halbzeit der Ausgleich für den 1. FC Köln geglückt.

In dieser Saison ist der Stürmer aus den Reihen der Domstädter nicht mehr wegzudenken. Anthony Modeste stand in allen 21 Bundesligapartien in dieser Spielzeit in der Startformation und ist mit 17 Treffern einer der erfolgreichsten Torschützen überhaupt in der Bundesliga. Er führt die Torjägerliste gemeinsam mit Robert Lewandowski vom FC Bayern München.