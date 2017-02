Koch knüpft EM-Zuschlag an Bedingungen

Rainer Koch will eine nachhaltige Förderung des Amateurfußballs

DFB-Vizepräsident Rainer Koch knüpft den Zuschlag als Spielort in der deutschen Bewerbung für die EM 2024 an eine Bedingung.

"Ich finde es wichtig und unverzichtbar, dass die Bewerbung einer Stadt oder eines Stadionbetreibers sich nicht darauf beschränkt, professionellen Spitzenfußball optimal präsentieren zu wollen. Sie muss darüber hinaus auch ein klares Bekenntnis zur nachhaltigen Förderung des Amateurfußballs in der Stadt enthalten", sagte Koch der "Sport Bild".

In zahlreichen Städten seien Fußballplätze knapp oder in sehr modernisierungsbedürftigem Zustand. "Ich wünsche mir deshalb, dass konkrete, im Bewerbungsverfahren vorzutragende Projekte der jeweiligen Stadt zur nachhaltigen Förderung des Amateurfußballs in den Jahren bis zur EM 2024 in dem vom DFB-Präsidium noch zu beschließenden Kriterienkatalog beachtliche Bedeutung für den Auswahlprozess erlangen", so der 58-Jährige.

Am 15. September wird das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes die Auswahl der zehn Spielorte vornehmen, mit denen der Verband in das UEFA-Bewerbungsverfahren gehen wird. 18 Städte haben sich beworben. Die UEFA vergibt die EM 2024 im September 2018. Bislang einziger DFB-Konkurrent ist die Türkei.