Ex-BVB-Profi wieder Trainerkandidat beim VfL?

Wird Paulo Sousa Trainer beim VfL Wolfsburg?

Reagiert der VfL Wolfsburg auf die anhaltende sportliche Talfahrt und tauscht spätestens im Sommer noch einmal den Trainer aus? Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio wollen die Niedersachsen zur neuen Saison den Portugiesen Paulo Sousa von Gladbachs Europa-League-Gegner AC Florenz holen.

Sousa, der in der Saison 1996/1997 für Borussia Dortmund auflief und mit dem BVB die Champions League gewann, ist noch bis zum 30. Juni an den Tabellenachten der Serie A gebunden.

Da die Fiorentina angesichts von acht Punkten Rückstand auf die Europa-League-Plätze das internationale Geschäft wohl verpassen wird, scheinen die Tage des 46-Jährigen in der Toskana nach Ablauf seines Kontrakts gezählt. Der Weg nach Wolfsburg wäre für Sousa somit frei.

Beim VfL momentan noch Valérien Ismaël am Ruder. Fraglich ist nur, wie lange noch. Der Franzose schaffte es bislang nicht, die Wölfe zurück in Erfolgsspur zu führen. Ismaël übernahm in der Autostadt Mitte Oktober von Dieter Hecking. Unter seiner Regie bestritt das Team 14 Bundesligaspiele, in denen nur fünf Siege gelangen. Im Pokal war im Achtelfinale gegen Bayern München Schluss (0:1).

Sousa ist in Wolfsburg nicht das erste Mal im Gespräch. Auch nach Heckings Entlassung rauschte sein Name durch den Blätterwald. Damals soll der laufende Vertrag des früheren Mittelfeldspielers bei Florenz einen Wechsel jedoch verhindert haben.