Bericht: Van Bommel wird Trainer beim FCB

Mark van Bommel könnte einen Trainerposten beim FC Bayern übernehmen

Bayern München stellt sich im Nachwuchsbereich neu auf. Auch die U23 des deutschen Rekordmeisters soll einen neuen Coach bekommen. Eine Option ist ein alter Bekannter: Mark van Bommel.

Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte der Niederländer im Sommer zurück an seine alte Wirkungsstätte kehren. Der 39-Jährige ist eine der Kandidaten für den Trainerposten bei der zweiten Mannschaft, die aktuell in der Regionalliga Bayern den zweiten Tabellenplatz belegt - mit sage und schreibe 19 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. Nur Platz eins würde den Münchnern zum angepeilten Aufstieg in die 3. Liga reichen.

Der aktuelle Amateur-Coach Heiko Vogel soll aufgrund dieser ernüchternden Bilanz vor dem Aus stehen. Der 41-Jährige wurde auch bei der Besetzung des Chefpostens für das neue Nachwuchsleistungszentrum der Münchner übergangen.

Van Bommel arbeitet aktuell für die Jugendabteilung des niederländischen Spitzenklubs PSV Eindhoven. Zudem unterstützt er als Co-Trainer seinen Schwiegervater Bert van Marwijk bei der Nationalmannschaft von Saudi-Arabien.

Der Mittelfeld-Abräumer spielte von 2006 bis 2011 für die Bayern und gewann in dieser Zeit zweimal das Double. 2010 stand er mit dem FCB im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (0:1).

Auf dem Platz fungierte van Bommel laut seines damaligen Trainers Ottmar Hitzfeld als "Aggressive Leader", machte aber auch mehrfach mit Unsportlichkeiten und Tätlichkeiten auf sich aufmerksam.