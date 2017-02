Stuttgart leiht Tashchy nach Tschechien aus

Borys Tashchy spielt bis zum Saisonende in der tschechischen ersten Liga

Der VfB Stuttgart leiht Borys Tashchy bis zum Saisonende an den tschechischen Erstligisten FC Zbrojovka Brno aus. Der 23-Jährige kam im Winter 2015 zu den Schwaben.

Nach seinem Wechsel von Dynamo Moskau zum VfB spielte der Stürmer für die zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Dabei kam er in 45 Einsätzen auf neun Tore.

In der vergangenen Bundesliga-Saison bestritt der Ukrainer neun Partien für die Profis aus Stuttgart. In der aktuellen Spielzeit stand Tashchy fünf Mal im Kader. Zuletzt gehörte er wieder dem Drittligateam an.

Der FC Zbrojovka Brno steht aktuell auf dem 13. Platz der tschechischen Liga. Im Sommer-Trainingslager trafen die beiden Teams aufeinander. Der VfB siegte mit 4:0.