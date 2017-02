115.000 Euro pro Tag! Rooney nach China?

Steht Wayne Rooney kurz vor einem Wechsel nach China?

Wayne Rooney ist eine Manchester-United-Klub-Legende. Jetzt könnte der Engländer die Insel aber schneller verlassen als gedacht. Dem 31-Jährigen soll ein Mega-Angebot aus China vorliegen.

Englische Medien sind sich sicher: Rooney wird die Red Devils schon in der kommenden Woche verlassen. Der Stürmer soll in China über 40 Millionen Euro pro Jahr verdienen - das entspricht einem Wochengehalt von mehr als 880.000 Euro. Der Nationalspieler wäre damit der bestbezahlteste Spieler der Welt. Seine Ablöse soll bei mehr als 35 Millionen Euro liegen.

Laut dem britischen "Mirror" hat der Nationalspieler eine offizielle Freigabe der Reds für einen Wechsel ins Ausland bekommen. "Es bleibt alles freundschaftlich. Wir wissen alle was Rooney für diesen Klub geleistet hat. Aber irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem sich beiden Parteien bewusst sein müssen, wo man steht und was für alle Beteiligten das Beste ist", wird ein Vereins-Insider zitiert.

Wenig Berücksichtung unter Mourinho

Möglich wäre ein Transfer noch bis zum 28. Februar, dann schließt das Transferfenster in China.

Teammanager José Mourinho wollte sich nicht wirklich zu dem Thema äußern: "Da müssen sie ihn fragen. Ich kann selbst nicht einmal garantieren, dass ich nächste Woche noch hier sein werde. Wie soll ich es dann bei einem Spieler können?" Fest steht aber, dass Rooney unter Mourinho nur sporadisch zum Einsatz kommt. Das letzte mal stand er Mitte Dezember in der Startelf. Das sind sicher nicht die Ansprüche des Kapitäns.

Die "Daily Mail" verdichtete die Transfergerüchte: "Rooney will hier nicht so weiter machen", zitiert die Zeitung einen Freund des Stürmers.

Neben Klubs aus China sollen auch Vereine aus der MLS und Rooneys Ex-Klub Everton Interesse haben. Finanziell wird es allerdings schwer, bei dem Angebot aus China mitzuhalten.