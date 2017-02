"Deutliches Signal": TSG verlängert mit Demirbay

Kerem Demirbay verlängert bei der TSG Hoffenheim

Mittelfeldspieler Kerem Demirbay hat seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Der 23-Jährige war vor der laufenden Saison vom Hamburger SV in den Kraichgau gewechselt und etablierte sich beim aktuellen Tabellenvierten der Bundesliga auf Anhieb als Stammkraft und Leistungsträger. In 16 Bundesligapartien für die TSG erzielte er drei Treffer und bereitete sechs weitere vor.

Hoffenheims Profifußball-Direktor Alexander Rosen zeigte sich überzeugt davon, "dass Kerem trotz seiner rasanten Entwicklung noch lange nicht am Ende seines Leistungsvermögens angekommen ist."

Demirbays Verlängerung sei "ein deutliches Signal und ein weiterer wichtiger Baustein, um als Klub in den kommenden Spielzeiten einen stabilen und spannenden Kader mit ambitionierten Spielern zu haben", ergänzte Rosen.

Demirbay schwärmt vom "Vertrauen" in Hoffenheim

Der ehemalige türkische U-Nationalspieler selbst blickte voller Freude auf die bisherigen Monate bei der TSG zurück: "Dass ich so schnell in der Eliteklasse Fuß fassen kann, war zwar ein Traum von mir, aber so nicht planbar", erklärte Demirbay. "Zugetraut habe ich mir das natürlich. Aber das Umfeld bei der TSG und das Vertrauen, das man hier von Anfang an in mich setzte, haben mir natürlich noch mal einen echten Schub gegeben."

Demirbay kickte vor seinem Engagement in Hoffenheim auf Leihbasis beim 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga. Für den HSV lief er insgesamt nur dreimal im Oberhaus auf. In seiner Jugend spielte der Deutsch-Türke für Wattenscheid 09 und Borussia Dortmund.