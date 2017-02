Kruse: Kontakt zu Löw? "Haben uns ausgetauscht"

Max Kruse steht noch in Kontakt zu Bundestrainer Löw

Stürmer Max Kruse von Werder Bremen steht weiterhin in Kontakt zu Bundestrainer Joachim Löw. "Wir haben uns mal gesehen und ausgetauscht. Ich versuche, meine Leistung zu bringen. Der Rest liegt nicht in meiner Macht", sagte Kruse vor dem Bundesliga-Nordderby bei seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg am Freitag.

Löw hatte Kruse wegen mehrerer Disziplinarverfehlungen im Vorfeld der EURO 2016 aus dem DFB-Team gestrichen. Im Zuge dessen war der Angreifer auch bei seinem damaligen Arbeitgeber aufs Abstellgleis geraten.

Eine ganz normale Partie sei das Duell mit den Wölfen für ihn nicht, so Kruse. "Natürlich ist es etwas Besonderes, weil ich in Wolfsburg gespielt habe. Ein Tor ist ein schönes Gefühl, wenn wir am Ende gewinnen, ist es ein besonders schönes Gefühl".

Es gehe aber in erster Linie darum, drei Punkte zu holen. "Alles andere interessiert mich relativ wenig", ergänzte der Offensivspieler. Er habe "nicht nur einmal in der Saison das Bedürfnis zu zeigen, was ich kann".

Auch die Situation beim ebenfalls abstiegsbedrohten VfL "interessiert mich gar nicht", gab der Bremer zu Protokoll. Eine Bewertung seiner zwölf Monate in Wolfsburg wollte Kruse nicht vornehmen: "Ich schaue nur in die Zukunft."

Der 2:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Mainz 05 habe Werder Auftrieb gegeben. "Es war natürlich wichtig, dass wir endlich die ersten drei Punkte geholt haben im neuen Jahr. Es wurde einfach Zeit und jetzt ist es an der Zeit nachzulegen", sagte Kruse.

Er sei nach Bremen geholt worden, um dem Verein zu helfen. "Ich glaube, dass ich in jedem Spiel versuche die Mannschaft mitzureißen und Führungsspieler zu sein", so der Offensivakteur angesichts der Ausfälle von Kapitän Clemens Fritz und Winter-Neuzugang Thomas Delaney.