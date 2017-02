Henrichs über CL-Pleite: "Nervös und naiv"

Benjamin Henrichs hat das Erreichen des Viertelfinales in der CL noch nicht aufgegeben

Klartext vom Youngster: Leverkusens Außenverteidiger Benjamin Henrichs beklagt nach der Champions-League-Pleite gegen Atlético Madrid, dass seine Mannschaft zu naiv und nervös agiert hat.

"Wir haben so eine junge Mannschaft. Kai (Havertz; d. Red) macht heute sein Debüt in der Champions League. Und für mich ist es auch die erste richtige Saison als Profi. Dann kann man schon von Naivität und Nervosität sprechen", erzählte der 19-Jährige im Interview mit "DFB.de".

Der Nationalspieler musste bei seinem siebten Spiel in der Königsklasse die erste Schlappe einstecken. "Die Niederlage ist natürlich bitter. Wir kassieren unnötige Gegentore und müssen uns im Endeffekt an die eigene Nase fassen", bilanzierte der Verteidiger nach dem Spiel. Die Hoffnungen auf ein mögliches Weiterkommen gibt er aber nicht auf: "Wir versuchen aus den Fehlern, die wir gemacht haben, zu lernen und in Madrid unser Bestes zu geben". Wenn man nicht mit dieser Einstellung ins Rückspiel gehe, können man sich den "Flug auch sparen".

Henrichs freut sich für Havertz

Henrichs selbst bestritt seine erste Champions-League-Partie mit 19 Jahren. Sein Mannschaftskollege Kai Havertz gab sein Debüt im Oberhaus im Alter von 17. Henrichs freut sich für den Mittelfeldspieler. "Die letzten Wochen und Monate laufen überragend für ihn. Er hat sich das mit guten Leistungen verdient. Und er zahlt das Vertrauen immer mit guten Leistungen zurück", schwärmte der Verteidiger vom neuen Shootingstar der Leverkusener.