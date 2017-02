Vor DFB-Duell: Australien testet gegen Seleção

Brad Smith und die Socceroos fordern Brasilien

Die australische Nationalmannschaft testet vor dem Duell mit Deutschland beim Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) gegen Brasilien.

Neun Tage vor dem Gruppenspiel gegen die deutsche Auswahl am 22. Juni tritt der Asienmeister in Melbourne gegen den Rekord-Champion an.

Deutschland trifft in der Gruppe B neben Australien auf Copa-América-Sieger Chile (18. Juni) und Afrika-Cup-Gewinner Kamerun (25. Juni).