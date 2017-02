"Unqualifiziert": Zorc kontert Matthäus-Kritik

Michael Zorc hat auf die Aussagen von Lothar Matthäus reagiert

"Sollte es Götze bei Dortmund nicht packen, muss er nach China gehen", äußerte sich DFB-Legende Lothar Matthäus unlängst im Interview mit der "Sport Bild" über BVB-Kicker Mario Götze, der bei den Schwarzgelben aktuell einfach nicht zur Galaform alter Tage findet. Eine Aussage, die Dortmunds Manager Michael Zorc nicht unkommentiert lässt.

"Mich interessieren solche unqualifizierten Aussagen der TV-Experten nicht im geringsten", so Zorc gegenüber der "Bild" - eine klare Botschaft in Richtung Matthäus'.

Seit seiner Rückkehr vom FC Bayern zu den Borussen bestritt Götze elf Ligaspiele für den BVB, von denen Dortmund acht Partien nicht gewinnen konnte. Zuletzt blieb man viermal mit dem Spieler aus der eigenen Jugend ohne Erfolg. Ausgerechnet beim 1:0-Sieg gegen seinen Ex-Klub aus München durfte der 24-Jährige zuletzt jubeln.

BVB-Rückkehr unter erschwerten Bedingungen

Das Talent des gebürtigen Memmingers dürfte dennoch unumstritten sein. Bei seinem Comeback im Ruhrpott wurde Götze von den Dortmunder Fans nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen, wenig später hatte der Nationalspieler immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Aktuell pausiert er mit muskulären Beschwerden.

Der Schritt ins Reich der Mitte scheint zudem so oder so nicht nötig. Sollte sich Borussia Dortmund tatsächlich wieder vom Torschützen des WM-Finals trennen, dürfte es an Interessenten kaum mangeln. Zuletzt wurde immer wieder der FC Liverpool mit Ex-Borussen-Coach Jürgen Klopp mit einem Transfer in Verbindung gebracht.