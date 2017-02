Medien: Gespräche zwischen RB & Ginter laufen

Dortmunds Matthias Ginter (l.) soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben

Ein Interesse von RB Leipzig an Dortmunds Matthias Ginter geisterte bereits vor einigen Tagen durch den medialen Äther, nun sollen die Gerüchte angeblich konkrete Züge angenommen haben.

Die "Fussball Bild" berichtet, dass es bereits zu ersten Gesprächen zwischen dem Verteidiger und den Bullen gekommen sei und erklärt sogar, Ginter sei nicht "abgeneigt". Befeuert wird ein Abschied Ginters dabei mit dem kürzlich festgezurrten Transfer von Ömer Toprak von Bayer Leverkusen zum BVB. Der Weg für einen Ginter-Abschied soll damit frei sein.

Dem Bericht zufolge würden die Schwarzgelben für den 23-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer 2019 ausläuft, etwa 15 Millionen Euro einstreichen. RB erhielte für diese Summe immerhin einen Spieler, der immerhin schon Erfahrungen aus 26 Partien auf europäischer Vereinsebene und über 120 Erstligaspielen in seiner Vita stehen hat. Für das gerade international noch recht unerfahrene Team aus Leipzig ein echter Zugewinn.

Fraglich ist allerdings, ob der BVB den gebürtigen Freiburger überhaupt ziehen lassen wird, zumal RB auch auf Dauer ein direkter Konkurrent der Borussen sein dürfte. Bereits im Sommer wurde der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Rio von einigen Klubs umworben. Einen Wechsel Ginter, der das damals kolportierte Interesse bestätigte, lehnte der BVB allerdings ab. Kein Wunder, steht der Defensiv-Allrounder doch meist in der Startelf der Dortmunder. In der laufenden Saison bestritt er 26 Pflichtspiele und stand allein 22 Mal in der Anfangsformation.