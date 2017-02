Lell: Van Gaal Grund für Bayern-Aus

Christian Lell hatte es unter Louis van Gaal besonders schwer

Christian Lell spielte sieben Jahre lang für den FC Bayern München. Unter Trainer Louis van Gaal hatte er es besonders schwer. Mit dem Niederländer ist der Außenverteidiger nie richtig warm geworden.

Der 32-Jährige kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Zwei Mal wurde er mit Bayern München Deutscher Meister und Pokalsieger. Nach Stationen bei Hertha BSC, in Köln und bei UD Levante beendete der Verteidiger im Alter von 29 Jahren jedoch abrupt seine Karriere. Seine Schwester war plötzlich an Mukoviszidose verstorben. Für Lell stand damals schnell fest: "Ich habe Spanien von einer Sekunde auf die andere nur mit Handgepäck verlassen und bin nie wieder zurück. Für mich war sofort klar, dass der Schritt zurück in den Leistungssport nicht mehr passieren wird", sagte der Außenverteidiger dem "kicker".

Seine Entscheidung bereut der heutige Geschäftsführer einer Immobilienfirma nicht: "Es war die einzig richtige Entscheidung. Erst später wurde mir bewusst, dass ich einen großen Teil meines Lebens zurückgelassen hatte." Beim FC Bayern München schaffte Lell als Eigengewächs den Durchbruch in den Profikader. "In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass das meine Chance sein könnte und gespürt, dass Otmar Hitzfeld mir die Chance geben will."

Mit van Gaal menschlich nicht warm geworden

Nach dem sportlichen Höhepunkt seiner Karriere, dem Double-Gewinn mit Bayern 2008, ging es Lells Meinung nach mit Bayern bergab. Nachdem Jürgen Klinsmann 2008 das Amt von Hitzfeld übernommen hatte, habe das Team "als Mannschaft nicht mehr so gut gespielt", so der Abwehrspieler. Als dann ein Jahr später Louis van Gaal den Posten am Spielfeldrand übernahm, war für Lell klar, "dass es bei Bayern nichts mehr werden kann." Vom Trainer war das Eigengewächs zwar fachlich begeistert, aber mit dem Menschen sei er nie warm geworden. "Das konnte ich auch sportlich nicht ausmerzen."

Im vergangenen Jahr tauchte Lell dann wieder auf der Fußballbühne auf - wenn auch auf der kleinen. Für eine Saison spielte der Ex-Bayern-Profi beim TSV Weyarn in der Kreisklasse. "Ich hatte Lust, Sport zu treiben und wieder gegen den Ball zu treten. Das war ein Freundschaftsdienst, die Jungs waren cool", erklärte der zweifache Deutsche Meister sein "Comeback".