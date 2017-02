Bericht: BVB mit PSG-Juwel einig

Steht Jean-Kévin Augustin vor dem Sprung nach Dortmund?

Ousmane Dembélé sorgt seit seinen Wechsel aus Frankreich im Dortmund-Dress für Furore. Jetzt haben die Westfalen wohl das nächste französische Offensiv-Juwel an der Angel.

Wie die renommierte "L'Équipe" berichtet, hat sich Borussia Dortmund mit Stürmer Jean-Kévin Augustin von Paris Saint-Germain über einen Wechsel im Sommer verständigt. Zuvor hatte der 19-Jährige demnach ein von Paris favorisiertes Leihgeschäft abgelehnt. Die Einigung beider Vereine über einen Wechsel soll allerdings noch ausstehen. Bereits kurz vor Jahreswechsel hatte das französische Fachblatt über ein mögliches BVB-Interesse spekuliert.

Erst kürzlich hatten die Dortmund-Verantwortlichen im "kicker" die Wichtigkeit des französischen Marktes betont. Als bestes Beispiel dient der Dembélé-Transfer im letzten Sommer. Ohne Anlaufzeit schlug der 19-Jährige (20 Scorerpunkte) nach seinem Wechsel von Stade Rennes bei den Schwarz-Gelben ein.

Augustin könnte ähnlich wie Alexander Isak in Zukunft als potenzieller Pierre-Emerick-Aubameyang-Ersatz aufgebaut werden. Beim französischen Serienmeister kommt der U19-Europameister von 2016 momentan nicht an Platzhirsch Edinson Cavani vorbei. In dieser Saison sammelte Augustin bisher nur magere 189 Einsatzminuten in der Ligue 1. In den letzten sieben Ligapsielen stand der Youngster gar nicht mehr im Profi-Aufgebot von PSG.