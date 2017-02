Reservist Baumgartlinger: Wechsel im Sommer?

Julian Baumgartlinger kommt in Leverkusen nur selten zum Einsatz

Julian Baumgartlinger hat bei Bayer Leverkusen unter Roger Schmidt einen schweren Stand. Der Sommerzugang aus Mainz war ursprünglich als Alternative für Lars Bender eingeplant, spielt aber selbst dann kaum, wenn der Kapitän mal wieder verletzt ausfällt.

Nach nur zwölf Bundesliga-Einsätzen könnte der Österreicher die Werkself im Sommer schon wieder verlassen. Darüber spekuliert zumindest der für gewöhnlich gut informierte "kicker".

Der 29-Jährige wollte in Leverkusen eigentlich den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. "Bayer ist ein etablierter Champions-League-Klub. Auf diesem Niveau möchte ich mich messen mit den besten Vereinen und Spielern Europas", erklärte Baumgartlinger einst seinen Wechsel. Stattdessen versauert der österreichische Nationalmannschaftskapitän meist auf der Bank.

Mit seiner aktuellen Situation dürfte der ehrgeizige Profi nicht zufrieden sein. Gut möglich, dass das Interesse einiger Klubs aus dem Vorjahr wieder aufflammt.

Zweite Chance für Schalke?

Der FC Schalke 04 suchte vor der Saison einen Sechser, der Deutsch spricht und internationale Erfahrung vorweisen kann - ein Anforderungsprofil, das perfekt auf Baumgartlinger zugeschnitten schien. Stattdessen wurden jedoch Benjamin Stambouli und Nabil Bentaleb verpflichtet. Da zumindest der Algerier auf Schalke einschlug, bleibt fraglich, ob die Knappen einen weiteren Mittelfeldspieler holen wollen.

Für eine Verpflichtung könnte sprechen, dass Schalke-Manager Christian Heidel den Österreicher bestens aus gemeinsamen Mainzer Tagen kennt und ihn in bester Erinnerung behalten hat: "Wir brauchen einen wie Julian Baumgartlinger in Mainz, der in jedem Spiel 13 Kilometer gebrummt hat und ein Zweikämpfer ist", beschrieb Heidel vor wenigen Monaten die Erwartungen an den neuen Schalke-Sechser.

Auch der Hamburger SV hatte den Lockenkopf schon vor seinem Wechsel nach Leverkusen auf dem Zettel. Im Sommer hatten sich die Hanseaten, ähnlich wie Schalke, lange nach einem Abräumer umgesehen. In der Winterpause wurde nun aber der Brasilianer Walace verpflichtet.

Baumgartlingers Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2018.