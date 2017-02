Die Vienna steht vor dem Abgrund

Gehen auf der Hohen Warte die Lichter aus?

Am 22. August feiert der First Vienna Football Club den 113. Geburtstag. Oder besser: würde feiern. Denn die Zukunft des ältesten Fußballvereins des Landes hängt am seidenen Faden.

Der Tod von Martin Kristek, dem Gründer von Hauptsponsor Care Energy, hat eine Lawine ins Rollen gebracht. Der deutsche Stromanbieter ist mittlerweile insolvent, die Vienna hat dadurch grobe finanzielle Probleme und konnte schon den Spielern die letzten zwei Gehälter plus Weihnachtsgeld nicht mehr zahlen.

Was passiert mit der Hohen Warte?

Laut Informationen der Tageszeitung "Standard" hat sich die Vienna im Zuge des Sponsorvertrags mit Care Energy auch verpflichtet, 70 Prozent der restlichen Sponsorsummen an das Unternehmen von Kristek abzuliefern. Ob dieser Vertrag mit der Insolvenz jetzt nichtig ist, muss man noch prüfen.

Fraglich ist auch, ob die Hohe Warte, einst das größte Stadion des Kontinents, erhalten werden kann. Das riesige Areal im Nobelbezirk Döbling ist begehrt. Luxuswohnungen zu errichten wären an diesem Ort ein lukratives Geschäft.

Am 1. März hält die Vienna eine außerordentliche Generalversammlung ab. Die Vereinsführung hält sich bis dahin bedeckt. Auch die Fans wollen erst die Sitzung abwarten.

red