Hertha hofft auf Kalou - Duda im Kader

Der Einsatz von Salomon Kalou gegen Frankfurt ist nach wie vor fraglich

Hertha BSC hofft im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf den Einsatz des angeschlagenen Torjägers Salomon Kalou.

"Wir müssen abwarten. Kalou hat eine Blessur an einer empfindlichen Stelle am Fuß. Er musste das Torschusstraining abbrechen", teilte Coach Pál Dárdai zwei Tage vor der richtungsweisenden Partie am Samstag mit. Ein Wackelkandidat ist Sebastian Langkamp. Der Innenverteidiger beklagt Nackenprobleme.

Die Hertha hat als Sechster nur einen Punkt Rückstand auf die Eintracht auf Platz fünf. Der Sieger der Begegnung kann darauf hoffen, weiter oben mitzumischen.

Duda-Debüt steht bevor

Derweil darf Sorgenkind Ondrej Duda auf sein Debüt im Hertha-Dress hoffen. Der 22 Jahre alte slowakische Nationalspieler, der im Sommer für 4,2 Millionen Euro von Legia Warschau an die Spree gewechselt war, wegen hartnäckiger Knieprobleme aber noch kein Pflichtspiel für die "Alte Dame" absolviert hat, wird von Dárdai in den Kader berufen.

"Er wird dabei sein. Er hat im Training einen sehr guten Eindruck gemacht. Vielleicht brauchen wir zum Schluss noch ein Tor, und Ondrej kann den letzten Pass spielen und ist auch torgefährlich", so der Ungar. Außerdem sei es auch für die Fans wichtig, dass sie Herthas Königstransfer aus dem Sommer "endlich live spielen sehen".

Duda hat seit seiner Ankunft in Berlin eine lange Leidenszeit hinter sich. Nur wenige Tage nach seinem Wechsel waren beim slowakischen EM-Teilnehmer Knieprobleme aufgetreten. Nachdem konservative Behandlungen nicht die erhoffte Besserung brachten, wurde Duda im Dezember operiert. Seit Mitte Januar kann der in der Offensive variabel einsetzbare Profi wieder auf dem Platz trainieren.