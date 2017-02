FCA verlängert mit Abwehr-Duo

Kostas Stafylidis (r.) und Philipp Max freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit

Der FC Augsburg hat die Verträge von Kostas Stafylidis und Philipp Max verlängert. Die beiden Abwehrspieler bleiben dem FCA bis mindestens 2019 erhalten.

Die Schwaben verlängerten den Vertrag mit dem griechischen Nationalspieler Stafylidis per Option bis zum 30. Juni 2019, den von Max ebenfalls per Option bis 2020. "Damit haben wir die Weichen für einen langfristigen Verbleib gelegt. Es ist unser Ziel junge Spieler mit viel Potenzial in Augsburg zu halten", sagte FCA-Manager Stefan Reuter.

"Ich bin überzeugt, dass die Entwicklung des FCA und auch meine persönliche noch nicht abgeschlossen sind", erklärte Max und Stafylidis ergänzte: "Ich fühle mich in Augsburg sehr wohl und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit".

Auch bei Ja-Cheol Koo steht der Vollzug kurz bevor. "Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu klären, aber ich bleibe", sagte der Südkoreaner der "Bild".