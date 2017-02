Ex-Nationalspieler wechselt in die vierte Liga

Tobias Weis wechselt zu Regionalligist FC Homburg

Südwest-Regionalligist FC Homburg hat einen echten Transfer-Coup gelandet. Die Saarländer nehmen zur neuen Saison den früheren Nationalspieler Tobias Weis unter Vertrag.

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb in Homburg einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020. Weis stand bis Ende August 2016 beim VfL Bochum unter Vertrag. Der eigentlich noch bis zum kommenden Sommer datierte Kontrakt wurde jedoch in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Seitdem war Weis vereinslos. Er hatte sich zuletzt individuell fit gehalten.

Tobias Weis ab Sommer für drei Jahre beim FCH #rlsw #neuzugang pic.twitter.com/4hqukuQxbR — FC 08 Homburg (@fc08homburg) 23. Februar 2017

"Mit der Verpflichtung von Tobias Weis ist uns ein großer Fang gelungen. Er ist erfahren und hat richtig Lust, nochmal Gas zu geben, wie wir in den ersten Gesprächen sofort gemerkt haben. Mit seiner Routine und seiner Einstellung wird er sicherlich ein Führungsspieler werden", sagte Homburgs Sportvorstand Angelo Vaccaro.

Weis freut sich auf "geregelten Tagesablauf"

Weis selbst freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich freue mich sehr, wenn es endlich losgeht, ich die Mannschaft kennenlerne und wieder einen geregelten Tagesablauf habe. Nach einem gemeinsamen Gespräch mit Angelo Vaccaro - den ich noch aus meiner Zeit beim VfB Stuttgart kenne - und Trainer Jens Kiefer war ich sofort überzeugt und brauchte gar nicht lange zu überlegen."

Seine beste Zeit verlebte der äußerst verletzungsanfällige Defensiv-Abräumer zwischen 2007 und 2014 bei der TSG Hoffenheim. In dieser Zeit avancierte Weis auch zum Nationalspieler. Sein einziges Spiel für die DFB-Elf bestritt er im Juni 2009 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (7:2). Weis hat 98 Bundesliga- und 30 Zweitligaeinsätze in seiner Vita stehen.

Der FC Homburg belegt in der Regionalliga derzeit Tabellenplatz zehn. Bekannt ist der Klub vor allem wegen seiner Zeit in der Bundesliga sowie der zweiten Liga in den achtziger und neunziger Jahren.