Bestätigt! FCB schnappt sich Mittelfeld-Juwel

Ryan Johansson spielt demnächst für Bayern München

Bayern München hat mit Ryan Johansson ein vielversprechendes Nachwuchstalent aus Luxemburg verpflichtet. Das bestätigte Bayerns Chefscout Jugend Timon Pauls gegenüber dem "Luxemburger Wort".

Der Zeitung zufolge hat der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt unterschrieben. Zunächst kommt der Youngster für die U17 des FCB zum Einsatz.

Johansson, der von den Bayern bereits seit längerer Zeit beobachtet wurde, überzeugte die Verantwortlichen in zwei Trainingseinheiten am Montag und Dienstag von einer Anstellung ab Sommer. Auch am Donnerstag und Freitag trainiert er noch einmal an der Säbener Straße. Dazwischen stand ein Termin bei FCB-Ausrüster Adidas auf dem Programm.

"Mit Ryan konnten wir einen hochtalentierten Spieler für uns gewinnen. In den Trainingseinheiten konnte er unsere sehr guten Eindrücke bestätigen", sagte Pauls.

Johansson selbst erklärte: "Ich bin sehr froh, ab Sommer beim FC Bayern spielen zu können und freue mich auf die nächsten Jahre."

Der zentrale Mittelfeldspieler wurde bei US Hostert und beim RFCU Luxemburg ausgebildet. Anschließend wechselte er vorübergehend in die Jugendakademie des französischen Erstligisten FC Metz. Seit Sommer 2016 hielt sich Johansson in der Fußballschuhe des Luxemburgischen Verbands FLF fit. Zudem trainierte der Teenager bei Jeunesse Esch mit.

Johansson gilt als eins der herausragenden Talente seiner Heimat und ist auch U17-Nationalspieler. Theoretisch könnte er internationale in Zukunft aber auch für Irland oder Schweden, die Nationalitäten seiner Eltern, auflaufen.