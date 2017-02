Rüdiger fliegt, Roma weiter - Spurs scheitern

Gelb-Rot für Rüdiger bei Roms Achtelfinaleinzug

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger ist beim Einzug des AS Rom ins Achtelfinale der Europa League zur tragischen Figur der Italiener geworden. Bei der letztlich bedeutungslosen 0:1 (0:1)-Heimpleite der Römer im Zwischenrunden-Rückspiel gegen den FC Villarreal (Hinspiel: 4:0) flog der erst nach der Pause eingewechselte Ex-Stuttgarter neun Minuten vor Abpfiff wegen wiederholten Foulspiels vom Platz und wird seinem Team damit in der Runde der besten 16 fehlen.

Wie Rom sowie Bundesligist Schalke 04 und Englands Rekordmeister Manchester schon am Mittwoch erreichte am Donnerstag auch der deutsche Ex-Nationalspieler Andreas Beck mit Beşiktaş die nächste Runde: Die Türken gewannen gegen Hapoel Beer Sheva nach dem 3:1-Sieg in Israel auch das Rückspiel auf eigenem Platz 2:1 (1:0).

Zu den prominentesten Zwischenrunden-Gewinnern neben ManUnited gehört der frühere Europapokal- und Champions-League-Sieger Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister setzte sich gegen Borussia Dortmunds Champions-League-Vorrundengegner Legia Warschau auch ohne Ex-Nationalspieler Heiko Westermann nach einer Nullnummer im Hinspiel mit 1:0 (0:0) durch.

Alli fliegt vom Platz, Kane schießt Eigentor

Dagegen fehlt bei der Auslosung des Achtelfinals am Freitag (13:00 Uhr) in Nyon die Kugel von Champions-League-Absteiger Tottenham Hotspur: Der dreimalige Europacup-Gewinner scheiterte gegen KAA Gent durch ein 2:2 (1:1) aufgrund der 0:1-Hinspielniederlage in Belgien.

Tottenhams Shooting-Star Dele Alli erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst. Der 20-Jährige flog in der 40. Minute nach einem brutalen Frustfoul gegen Brecht Dejaegere völlig zu Recht vom Platz. Angreifer Harry Kane traf zum zwischenzeitlichen 1:1 (20.) für die Gäste zudem ins eigene Tor.

Nikosia fertigt Bilbao ab - Schützenfest in Lyon

Ausgesprochen glücklich durch einen Treffer in der Nachspielzeit kam Gents Ligakonkurrent RSC Anderlecht bei Zenit St. Petersburg nach seinem 2:0-Hinspielerfolg trotz seiner 1:3 (0:1)-Niederlage weiter.

In der Lostrommel für die Runde der letzten 16 liegt auch die Kugel der Überraschungsmannschaft von Zyperns Topteam APOEL Nikosia nach einem unerwartet klaren 2:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao (Hinspiel: 2:3).

Ungefährdet behaupteten sich Olympique Lyon (7:1 gegen AZ Alkmaar nach 4:1) und FK Rostov (1:1 bei Sparta Parga nach 4:0). Für Lyon trug sich der französische Nationalstürmer Nabil Fekir gleich dreimal in die Torschützenliste ein.

Weitere Achtelfinalisten sind Olympiakos Piräus (3:0 gegen Osmanlispor FK nach 0:0), KRC Genk (1:0 gegen Astra Giurgiu nach 2:2), der FC Kopenhagen (0:0 im Duell der Champions-League-Absteiger mit Ludogorets Razgrad) und FK Krasnodar.

Celta Vigo erzwang bei Shakhtar Donetsk nach der 0:1-Heimniederlage durch ein 1:0 eine Verlängerung.