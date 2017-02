Swansea fordert Spitzenreiter Chelsea

Swansea hatte zuletzt einen Lauf

Chelsea will den Druck auf die Verfolger in der englischen Premier League hoch halten. Mit einem Heimsieg über Swansea City am Samstag (ab 16:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) würde der Spitzenreiter seine Tabellenführung vorerst auf elf Zähler ausbauen. Aus dem dicht gedrängten Feld der Verfolger sind Manchester City, Arsenal und Manchester United am Wochenende in der Liga nicht im Einsatz.

Bedingt durch das Finale im League Cup zwischen Manchester United und Southampton am Sonntag (ab 17:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Wembley gibt es für das Endspiel-Duo und ihre Konkurrenten eine Liga-Pause. Tottenham würde damit am Sonntag mit einem Heimerfolg gegen Stoke City an Manchester City vorbei auf Platz zwei vorstoßen. Der Fünfte Liverpool ist erst Montag auswärts bei Leicester City im Einsatz. Dem Titelverteidiger mit Christian Fuchs droht dabei der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Trainer Claudio Ranieri wurde am Donnerstag beurlaubt.

Swansea liegt zwar nur auf Rang 15, dennoch ist Chelsea gewarnt. Unter Paul Clement haben sich die Waliser vom Tabellenende emporgearbeitet. Zwölf Punkte holte Swansea seit Jahresbeginn und damit einen mehr als Chelsea. Clement kennt die Stamford Bridge bestens. 2010 holte er mit den "Blues" als Assistent von Trainer Carlo Ancelotti das Double. Bei Chelsea begann Clement auch seine Laufbahn als Trainer.

"Es ist eine große Aufgabe für uns", sagte Clement. Er erinnerte aber an die Auftritte beim 3:2-Sieg in Liverpool und bei der späten 1:2-Niederlage gegen Manchester City: "Wir werden mit derselben Mentalität auftreten."

An der White Hart Lane trifft Tottenham mit Kevin Wimmer auf Stoke mit Marko Arnautović. An die Spurs haben die Gäste keine guten Erinnerungen, in der Hinrunde setzte es zu Hause eine 0:4-Pleite. Liverpool gastierte zuletzt in Leicester, als die "Foxes" sensationell Richtung Meistertitel schwebten. Derzeit ist die Lage anders.

Einen Zähler ist Leicester nach fünf Niederlagen in den jüngsten sechs Ligaspielen nur noch von einem Abstiegsrang entfernt. Von Ranieri trennte sich der Titelverteidiger am Donnerstag dennoch einigermaßen überraschend. Der bisherige Assistenzcoach Craig Shakespeare bereitet die Mannschaft nun auf die Partie gegen Liverpool vor.

