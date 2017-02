Inter mit Kinobesuch zum Erfolg?

Inter-Coach Stefano Pioli hofft auf Erfolg durch den gemeinsamen Kino-Besuch

Vor dem Schlagerspiel in der italienischen Fußball-Meisterschaft am Sonntag gegen die AS Roma war bei Inter Mailand ein Kinobesuch angesagt. Die Profis von Coach Stefano Pioli sahen sich gemeinsam die Hollywood-Produktion "The Great Wall" an und wollen daraus zusätzliche Motivation für das Heim-Duell mit dem Tabellenzweiten schöpfen.

"Hoffentlich sind wir wie die Stars des Films und gehen als Sieger vom Platz", sagte Pioli. Seine Truppe holte aus den jüngsten zehn Serie-A-Partien neun Siege, nur gegen Spitzenreiter Juventus setzte es eine Niederlage. Roma hält bei sieben Erfolgen aus den vergangenen acht Meisterschaftsspielen.

Der Rückstand des Hauptstadt-Clubs auf die Turiner beträgt sieben Punkte, Inter liegt als Vierter bereits 15 Zähler hinter der "Alten Dame". Dennoch ist bei Juventus vor dem Heimspiel am Samstag gegen Empoli nicht alles eitel Wonne - zuletzt gab es Schlagzeilen wegen eines Disputs zwischen Trainer Massimiliano Allegri und Verteidiger Leonardo Bonucci.

Nach einem offen ausgetragenen Streit der beiden während des 4:1 in der Vorwoche gegen Palermo schien Bonucci nicht im Kader für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Porto auf. Auch gegen Empoli dürfte der italienische Teamspieler nicht dem Aufgebot angehören.

