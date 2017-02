FCI: Kuriose Klausel für RB-Leihgabe

Anthony Jung würde im Falle eines Klassenerhalts FCI-Profi bleiben

Es ist kein Geheimnis, dass Anthony Jung sich beim FC Ingolstadt wohl fühlt. Erst kürzlich äußerte er gegenüber der "Fussball Bild", dass es ihm beim aktuellen Abstiegskandidaten gefällt. "Ich möchte bleiben", teilte der vielseitig einsetzbare Linksfuß mit.

Doch die Zukunft von Jung hängt von vielen Faktoren ab. Denn eigentlich steht der 25-Jährige noch bei RB Leipzig unter Vertrag und zwar bis Sommer 2019. Doch der FCI hat sich eine Kaufoption für den gebürtigen Spanier gesichert, der noch (mindestens) bis zum Sommer im Dress des Tabellen-17. auflaufen wird.

Allerdings besteht neben der freiwilligen Möglichkeit auf eine Verpflichtung wohl gleichzeitig auch eine kuriose Pflicht: Sollte der bayrische Klub nämlich die Klasse halten, müsste Ingolstadt rund eine Million Euro nach Leipzig überweisen und Jung zudem mit einem Vertrag bis 2020 ausstatten. Das berichtet jedenfalls die "Bild".

Bislang sind seine Einsatzzeiten bei den Schanzern durchwachsen. Der Allrounder pendelte zwischen Bank, Startelf und Tribüne. In zehn Partien durfte er insgesamt ran, ein Tor erzielte der 25-Jährige. "Meine Saison ist ein auf und ab. In so schwierigen Phasen müssen aber alle an einem Strang ziehen. Die Einsatzzeiten werden kommen", gab sich Jung selbstbewusst.

Am Sonntag wird der Linksverteidiger beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach vermutlich wieder auf dem Rasen stehen. Mit einer guten Leistung könnte er selbst aktiv über seine Zukunft in Ingolstadt bestimmen.