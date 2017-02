Lottes Dortmund-Generalprobe abgesagt

Lotte trifft im Pokal-Viertelfinale auf den BVB

Die Generalprobe von Favoritenschreck Sportfreunde Lotte für das Pokal-Viertelfinale am Dienstag (20:45 Uhr) gegen Bundesligist Borussia Dortmund fällt aus.

Das Spiel gegen den @ChemnitzerFC ist dem Wetter der letzten Tage zum Opfer gefallen.

Das für Samstag vorgesehene Punktspiel des Drittligisten gegen den Chemnitzer FC musste am Freitag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Ein Nachholtermin für die Begegnung steht noch nicht fest. In der 3. Liga rangieren die Sportfreunde aus Lotte akuell auf dem sechsten Tabellenplatz und hegen noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Chemnitzer FC steht punktgleich und mit der selben Tordifferenz ebenfalls im oberen Tabellenmittelfeld.