Ranieri tief enttäuscht: "Traum geplatzt"

Claudio Ranieri hat sich zu seinem Aus bei Leicester City geäußert

Meistertrainer Claudio Ranieri hat mit großer Enttäuschung auf seine Entlassung bei Leicester City reagiert.

"Gestern ist mein Traum geplatzt. Nach der Euphorie der vergangenen Saison wollte ich für immer bei Leicester City bleiben, dem Klub, den ich liebe", erklärte der Italiener am Freitag: "Leider hat es nicht sein sollen."

Ranieri nutzte die Gelegenheit nun, um sich für die bemerkenswerte Vorsaison bei allen Beteiligten zu bedanken: "Es war mir eine Ehre, gemeinsam mit euch allen Meister zu werden".

Entscheidung als Konsequenz der sportlichen Talfahrt

Der 65-Jährige, der die Foxes sensationell zum Titelgewinn in der Premier League geführt hatte, war am Donnerstagabend etwas unerwartet entlassen worden.

Der Klub traf die Entscheidung als Konsequenz der sportlichen Talfahrt. In der Liga befindet sich Leicester als Tabellen-17. in akuter Abstiegsnot, im Achtelfinale der Champions League verlor der Klub am Mittwoch das Hinspiel beim FC Sevilla nach schwacher Leistung mit 1:2.